Wegen der Sparmaßnahmen: Ethiktag abgesagt

„Ethik in der Ausbildung – Anspruch und Realität“ wäre das Thema des heurigen Ethiktages am 20. November in Velden gewesen. Doch die Veranstaltung muss abgesagt werden. „Grund dafür ist die durch Sparmaßnahmen bedingte budgetäre Vorgabe des Landes Kärnten und der KABEG. Die Mitglieder der Ethikkommission unter dem Vorsitz von Dr. Martin C. Spendel bedauern diese Entscheidung sehr, da das Thema von großer gesellschaftlicher und bildungspolitischer Relevanz ist, Ethik aber offensichtlich nicht Teil der essenziellen Infrastruktur des Landes ist“, bedauert die Ethikkommission Kärnten nicht ohne Vorwurf.