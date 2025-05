Sicher Urlauben mit Schmerzmittel und Backpulver

Allergiker müssen immer auf der Hut sein, denn Gräserpollen sorgen bis in den September hinein für tränende Augen und Co. Besonders heimtückisch kann es aber Menschen mit einer Eschenallergie erwischen, obwohl diese eigentlich nur im Mai blüht: „Eine hohe Kreuz-Reaktivität mit Olivenbaum, Liguster, Jasmin und Flieder führt so auch in der Toskana oder an der Adria zu allergischen Reaktionen.“ Daher auch Allergiemedikamente einpacken! Mittel gegen Fieber, Durchfall, Schmerzen und natürlich Sonnenschutz runden dann die Apotheke ab.