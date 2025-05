Erneut Einbruch in Selbstbedienungsladen

Erst am Mittwoch war es zu einem ähnlichen Einbruch in einen derartigen Laden in Griffen gekommen. Eine 37-Jährige scheiterte am Aufbruch der Kassa, stahl jedoch Lebensmittel und kehrte wenige Stunden später zurück, um sich noch einmal an der Kassa zu versuchen – dieses Mal erfolgreich. Durch die Videoüberwachung hatte die Polizei rasch eine heiße Spur zur 37-Jährigen, die sich auch geständig zeigte.