Wenn der Mesner im Himmel am roten Seil zieht…

Die Figuren selbst haben schon eine Reise hinter sich: Von geschnitzten Darstellungen wurden Abdrucke genommen und Gussformen hergestellt, mit denen im Gefängnis in Wien-Floridsdorf Christus und Engel gefertigt wurden, die Kach dann bemalt hat. Seitdem wird in Gurnitz Christi Himmelfahrt wie in einigen anderen Kirchen Kärntens ganz anschaulich ein Vers aus der Apostelgeschichte gezeigt: Nach der letzten Begegnung mit den Aposteln sei Jesus „vor ihren Augen emporgehoben“ worden „und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken“ (Apg 1,9). Statt der Wolke haben die Kirchen eine Luke im Plafond, das Heiliggeistloch, oben stehen meist mehrere Männer, die geschickt die Seile drehen und ziehen, um diese Himmelfahrt anschaulich zu machen. In Gurnitz hat ein Mann diese ehrenvolle Aufgabe: Mesner Johann Karner zieht das Seil, an dem Christus und die beiden Engel befestigt sind, hinauf.