NHL-Ass Marco Kasper geigt auch in Ferlach auf

Die Eishockey-Sonne scheint in Kärnten richtig hell! Ab 30. Mai läuft jeden Freitag bis 26. Juli in Ferlach die neu gegründete „Sunshine Hockey League“ ab. Acht Mannschaften sind am Start – gespielt wird 2 x 20 Minuten, mit 4 gegen 4, ohne Körperkontakt. Die "Top 4" kämpfen in einem Halbfinale und im Endspiel um den Sieg.