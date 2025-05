Erster Schritt zum Stilllegen von Gasnetz

Zehetner will „Speed und Substanz“

Nach dem Vorliegen des Gesetzes will Czernohorszky „so rasch wie möglich“ in die Umsetzung gehen. Auch Zehetner sprach sich österreichweit für „Speed und Substanz“ aus. Einen zeitlichen Horizont für Wien dürfte man im Regierungsübereinkommen der kommenden Stadtkoalition von Rot-Pink II finden: „Seien Sie gespannt“, meinte Czernohorszky. Man werde jedoch wie schon bei den bisherigen Nachhaltigkeitszielen einen konkreten Plan mit Teilschritten vorlegen, die dann Stück für Stück abgearbeitet würden.