Kärntner Schlagzeuger trommelt sich zum Welterfolg

Millionen Streams auf Musikplattformen, eigenes Studio in Los Angeles und weltweite Konzert-Tourneen mit etlichen Popstars – Johannes Gritschacher hat das geschafft, wovon viele träumen. Der erfolgreiche Musiker hielt schon mit fünf Jahren die Sticks in der Hand, bevor er in der Musikschule Spittal an der Drau das Handwerk erlernte. Nach vielen gewonnenen Wettbewerben ging der sympathische Musiker mit 18 Jahren nach Boston, um im renommierten „Berklee College of Music“ zu studieren.