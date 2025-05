Das ist Österreichs erste evangelische Bischöfin

Die Leitung der evangelisch-lutherischen Kirche in Österreich wird erstmals weiblich. Cornelia Richter wurde bei der Synode in Wien-Donaustadt zur ersten Bischöfin gewählt, sie folgt Ende des Jahres Michael Chalupka, der aus Altersgründen in Pension geht. Die aus Bad Goisern stammende und derzeit an der Universität in Bonn lehrende 54-jährige Theologieprofessorin war als einzige Kandidatin nominiert.