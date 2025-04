Obdachlose stahlen Jacht und gerieten in Seenot

Die beiden 53 und 59 Jahre alten Spanier hätten das zwölf Meter lange Segelboot im Hafen von San Antonio de la Playa in Can Pastilla in der Nähe des Ballermanns am Ostersonntag aufgebrochen und seien damit in See gestochen, teilte die Polizei mit. Bei dem Boot habe es sich um eine Jeanneau Sun Odyssey 40 gehandelt, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. Dieser Jachttyp hat eine Länge von 12,2 Metern.