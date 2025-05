„Eine Gewaltambulanz ist nur der erste Schritt“

320 Patienten in einem Jahr

Seit 2024 gibt es in den Kliniken Graz und Innsbruck und seit heuer auch in Wien solche Anlaufstellen. Doch wie gut funktionieren sie wirklich? Klaus Kapelari, medizinischer Leiter in Innsbruck, sagt: „Wir haben innerhalb eines Jahres 320 Patienten in unserer Gewaltschutzambulanz betreut, 105 davon waren Opfer von häuslicher Gewalt. Es wurden 41 Fotodokumentationen und 31 Verlaufsdokus angefertigt, 29 Patienten wurden psychologisch und forensisch untersucht.“