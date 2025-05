Song-Contest als Fall für die Kopftuchmafia

Heimathaus, Friedhof, Feuerwehr und Stinatzerhof

In seinem Heimatdorf als ESC-Austragungsort wären keine unnötigen Ausgaben fällig: „Weil in Stinatz alles da ist!“ Stipsits verweist konkret auf die örtliche Halle, die gerade umgebaut werde. „Mit 1000 Sitzplätzen! Es gibt Ortschaften mit weniger Einwohnern“, lautet sein schlagfertiges Argument. „Wir haben Sehenswürdigkeiten, unser Heimathaus, und gleich daneben die Feuerwehr, für Sicherheit ist gesorgt. Und wenn es hart auf hart geht, ist der Friedhof ,a glei do’“, merkt der bekennende Stinatzer voller Überzeugung an. Und kulinarisch? „Wir haben den Stinatzerhof“, sehr zentral direkt an der Hauptstraße gelegen. Stipsits‘ Botschaft via Facebook hatte innerhalb der ersten Stunden mehr als 3400 Likes – ein starkes Votum für seinen Stinatzer Humor.