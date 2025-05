Parndorfer Hot Rock Dancers rockten Villach

Aus ganz Österreich trafen sich die besten Tänzer, um sich in verschiedenen Kategorien zu messen. Mitten drin waren die „Hot Rock Dancers“ aus Parndorf. Dass die talentierten Mädchen und Burschen zur Elite gehören, zeigen auch die Medaillen, die sie mit nach Hause nehmen. In der Gruppenwertung sicherten sich die „Black Girls“ mit einer grandiosen Performance den ersten Platz. Die „Dancing Queens“ wurden vierte, die „Spice Girls“ sechste. Auch in der Paarwertung waren die Parndorfer vorne mit dabei. Julia und Emanuel und Jonas und Mona holten sich in ihren Kategorien Silber, Pia und Raphael wurden Fünfte.