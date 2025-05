„So wird Oberösterreich zum Strombettler“

Oberösterreich wird zum „Strombettler“

Anlass ist der jüngste Energiebericht, der veranschaulicht, dass Oberösterreich seit 2013 jährlich mehr Strom importiert als exportiert (siehe Grafik unten). Durchschnittlich fehlen demnach rund zwölf Prozent des Stromverbrauchs, um die Lücke zu füllen. Durch die Energiepolitik von Schwarz-Blau werde OÖ so „immer mehr zum Strombettler“, analysiert Kaineder die Entwicklung. Statt erneuerbarem heimischem Strom werde vermehrt Gaskraftstrom erzeugt und Atomstrom importiert – was den Strompreis in die Höhe treibe.