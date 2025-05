Viel Kritik am Einsatz der neuen „Müll-Sheriffs“

Der Einsatz neuer „Müll-Sheriffs“ lässt in Wels die Wogen hochgehen. In den kommenden fünf Monaten soll die Firma „AFS – Agentur für Sicherheit GmbH“ Müllsünder auf frischer Tat ertappen, ihre Daten aufnehmen und in weiterer Folge an die Bezirksverwaltungsbehörde leiten. Die Mindeststrafen beginnen bei 30 Euro für Zigarettenstummel oder Getränkedosen. Laut Gesetz sind Bußgelder bis 8200 Euro möglich. Die „Waste Watchers“ werden aber auch auf die Einhaltung des Alkoholverbotes am Kaiser-Josef-Platz achten.