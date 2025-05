Fischliebe hat auf den „Fleischhauer“ abgefärbt

Eigentlich kennt man ihn aus der TV-Werbung. Der Hofstädter Fleischhauer, der bei seinen Kunden immer das letzte Wort hat, entweder Steaks für eine Grillerei oder Backhenderl für einen Mädelsabend anbietet. Nun war Schauspieler Gerhard Ernst aber in anderer Mission unterwegs. Die Salzkammergut-Fischrestaurants feierten ihr 30-jähriges Bestehen und der 79-Jährige fungierte als neuer Botschafter. „Ich bin leidenschaftlicher Genießer und Freund des Salzkammerguts“, so der Burgschauspieler. Der sich mit seiner Ernennung in eine illustre Runde früherer Botschafter einreiht.