Tanz ist topaktuell und boomt auf Instagram

Ein internationales Tanzprojekt in Planung

Nun will sie aber dem digitalen Kanal in recht reales Vorhaben folgen lassen. Unter dem Motto „Colors of the World“ plant Rohringer ein Gesangs- und Tanzprojekt. „Ich will die Vielzahl kultureller Einflüsse, die der Tanz zum Ausdruck bringen kann, darstellen – und meine eigenen Träume, Visionen.“