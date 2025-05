28-Jährige wollte mit illegalen Waffen über Grenze

Selbstverteidigung zog nicht

Auf die Frage hin, was sie denn mit all diesen gefährlichen Waffen vorhabe, gab sie an, diese zur Selbstverteidigung mitzuführen. Das überzeugte die Grenzpolizisten nicht, die junge Schärdingerin wurde auf freiem Fuß angezeigt, und ihre Waffen beschlagnahmt.