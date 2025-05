Warum es sieben Windräder im Mühlviertel braucht

Am 1. Juni entscheiden die Grünbacher über das Projekt Windpark Schiffberg. Die Verbund AG plant zu den bereits beschlossenen drei Windrädern in der Nachbargemeinde Rainbach nun auch in Grünbach vier weitere Windräder. Sie rührt im Vorfeld der Volksbefragung kräftig die Werbetrommel für eine Zustimmung aus der Bevölkerung.