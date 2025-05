Darum parkt Kombi voller Müll legal am Straßenrand

Der Fall eines in Linz-Urfahr am Straßenrand abgestellten Skoda, der bis zum Dach mit Müll und Krempel vollgestopft ist, sorgt für Aufregung. „Das Pickerl ist abgelaufen, also Kennzeichen weg und abschleppen. Wo ist das Problem?“, oder „Der kann nicht fahren, sondern dient als Müllcontainer. Also muss er weg“, kommentierten Leser im „Krone“-Forum.