Alkolenker kollidierte mit Rennradfahrer

An einer Kreuzung in Pasching kam es am Montagabend zu einem Unfall, bei dem ein Rennradfahrer über die Motorhaube eines Autos geschleudert und verletzt wurde. Bei der Aufnahme des Hergangs fiel den Beamten Alkoholgeruch beim 59-jährigen Autofahrer, weshalb er den Führerschein abgeben musste und angezeigt wurde.