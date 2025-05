Seismologen warnen Griechen vor Erdbeben-Serie

Seismologe: Vorsicht in sehr alten Häusern

Der Seismologe Akis Tselentis von der Universität Athen geht in einem Facebook-Posting von einem möglichen Höchstwert der Stärke 5,5 aus und rät vor allem jenen zur Vorsicht, die in sehr alten Häusern wohnen. Ein Mega-Beben schließen die Fachleute jedoch aus. Auch habe der Erdbebenherd nichts mit dem Beben der Stärke 6,2 im April in Istanbul zu tun, bei dem mehr als 150 Menschen verletzt wurden. Zahlreiche Bewohner flüchteten in Panik ins Freie und verbrachten mehrere Tage im Freien (siehe Bild unten).