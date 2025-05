PSV Eindhoven nach Aufholjagd erneut Meister

In den vier Partien vor der Schlussrunde holte Ajax nur noch zwei Punkte, wodurch Platz eins verloren ging. In der vorletzten Runde kassierten die Amsterdamer den Ausgleich zum 2:2 bei Groningen in der 99. Minute. PSV startete mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde. In dieser behielt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz die Nerven, Ajax nutzte der 2:0-Heimsieg gegen Twente Enschede nichts. Für PSV ist es der 26. Meistertitel.