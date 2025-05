„33“ – Sturm-Fans nehmen Rapid auf die Schaufel

Darauf zu sehen: Ein in Grün-Weiß gekleidetes Kind, das einen, ebenso grün-weiß- geframten Luftballon steigen lässt. Ungewollt. Am liebsten würde der (oder die?) Kleine den Luftballon wohl nocht festhalten oder zumindest einfangen. Denn darauf ist die Zahl 33 zu lesen. Aber keine Chance, der Luftballon geht – oder fliegt – seine Wege. Die Botschaft: Die „Mission 33“ ist für Rapid wieder einmal gescheiterte. Heißt: Der 33. Meistertitel der Vereinsgeschichte wird auch heuer nicht realisiert. „There is no hope“, schreiben die Sturm-Fans dazu.