Tausende Seesterne in Schottland angespült

Tiere bleiben liegen

Man habe entschieden, die Tiere „dem natürlichen Küstenprozess“ zu überlassen, erklärt der Sprecher. Die toten Seesterne bleiben also am Strand liegen und werden nach und nach wieder von den Wellen ins Wasser getragen. Fife Coast and Countryside Trust wird aber „die Situation weiter beobachten.“ Vor allem Hundebesitzer, die gerne Spaziergänge am Strand machen, müssen jetzt vorsichtig sein. Seesterne können nämlich für Hunde giftig sein.