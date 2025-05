Methusalem (87) jagt die Jungen auf den Schafberg!

Jubiläum! Der traditionelle Schafberglauf in St. Wolfgang geht am Samstag in seine 25. Ausgabe. Dabei wartet auf die 280 Läufer auf 7,2 Kilometern und 1188 Höhenmetern ein wahrer Höllenritt. Was für einen 87-jährigen Ausnahmesportler aber kein Problem darstellt.