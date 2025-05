Das Budget und der Diät-Schmäh

Wenn aber jetzt in allen Medien von einer „Einsparwelle“ beim Budget berichtet wird, so ist das, milde gesagt, ein Irrtum. Denn, und das hat der Chef der Denkfabrik Agenda Austria aufgezeigt: Es wird hauptsächlich bei den Bürgern gespart, nicht aber beim Staat. Im Klartext: Die Staatseinnahmen steigen zwischen 2024 und 2029 um starke 17,3 Prozent, die Staatsausgaben aber um 13,4 Prozent. Das bedeutet: Obwohl wir schon ein Höchststeuerland sind, wird auch in den nächsten Jahren mehr von uns genommen als eingespart. Es wird nur etwas weniger ausgegeben als ursprünglich geplant.