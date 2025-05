Regionalbahnen werden geprüft: Busse statt Züge?

Drei Bahnen werden geprüft

Weitaus weniger gut schaut es bei der Mühlkreis-, der Hausruck- und der Almtalbahn aus. Die ÖBB begründen das so: „Einige Regionalbahnen, die in den vergangenen Jahren trotz der allgemein gestiegenen Nachfrage von Fahrgästen besonders wenig frequentiert wurden und damit überproportional kostenintensiv sind, werden einer Prüfung unterzogen. Hier sollen – gemeinsam mit den Ländern – in den nächsten Monaten neue Wege für attraktiven öffentlichen Verkehr abseits der Hauptstrecken erarbeitet werden.“