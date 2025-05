Mit Oberösterreichs Wintersport geht es bergab

Diesen Samstag wird der OÖ-Landesskiverband alle Landescupsieger ehren. Gut so, denn guten Nachwuchs kann Oberösterreich nur allzu gut brauchen. An der Spitze geht‘s in Sachen der zuletzt erstellten ÖSV-Kader aller Sparten für den OÖ-Wintersport nämlich leider bergab! OÖ stellt nur noch 23 Athleten von 373 und damit 6,2 Prozent. Im Ranking der Bundesländer (unten), in dem wenig überraschend die Schnee-affinen Länder Tirol und Salzburg dominieren, weist Niederösterreich fast ein Drittel mehr ÖSV-Athleten auf als OÖ.