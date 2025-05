Aus dem Stillstand vor vier Jahren zum Höhenflug

Vision begann Realität zu werden

Am 19. Mai 2021 war es endlich so weit – und die Gäste kamen in Scharen. Die Vision des Kärntners vom Jump Dome als ein Ort der Bewegung, Freude und Gemeinschaft begann, Realität zu werden. Mit dem weltweit längsten Trampolin, einem Ninja Warrior Parcours, Freestyle-Zonen, Sprungturm, Airfloor und mehr setzte der Park neue Maßstäbe in der Freizeitgestaltung.