Für Donaufähre wurde der Rettungsanker ausgeworfen

Am 2. Juli 1871 führte die „Ottensheimer Drahtseilbrücke Sigl & Compagnie“ die erste Donauüberfahrt von Ottensheim nach Wilhering durch. 1882 zerstörte ein Hochwasser die Landebrücke. Eine neue Gesellschaft wurde gegründet, der Name nicht geändert. Am 14. September 1958 wurde die Umwandlung in eine GmbH beschlossen. Am 25. April 1964 wurde das alte Fährschiff durch ein neues ersetzt. Dieses ist noch immer im Einsatz.