An diesen Schrauben muss der „Baumeister“ drehen

Von der Streichliste der Bullen berichtete die „Krone“ in ihrer gestrigen Ausgabe. Nach der zweiten titellosen Saison in Folge ist klar, dass sich im Sommer einiges verändern wird, viele Spieler den Klub verlassen müssen. Die logische Folge? Die Salzburger werden auf dem Transfermarkt aktiv werden, neue Kicker in den „Stall“ holen. Auf „Baumeister“ Rouven Schröder wartet daher in den nächsten Wochen eine Menge Arbeit. Die „Krone“ weiß (siehe Grafik unten), an welchen Schrauben der Sportboss drehen muss.