Halb Kuchl von TV- und Internet-Störung betroffen

Gründe dafür konnte der Anbieter keine nennen. Die Salzburg AG gab an, dass rund 1.100 Internet- und rund 2.000 TV-Kunden in der 7.500-Seelen-Gemeinde im Tennengau davon betroffen sind. Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Nach derzeitigem Stand wird die Reparatur den ganzen Tag in Anspruch nehmen.