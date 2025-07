Er ließ seine Zunge für zehn Millionen versichern

Die britische Kaffeehauskette Costa Coffee eröffnete am Donnerstag ihre erste Filiale in Salzburg – und zwar im Salzburger Hauptbahnhof. Weltweit betreibt das Unternehmen mehr als 4000 Filialen in über 50 Ländern. Viel Verantwortung! Vor allem für den Kaffeeverkoster des Hauses, Gennaro Pelliccia. Er hat seine Zunge für rund 10 Millionen Euro versichern lassen.