Lebenszeichen | Hoffnung

Lebenszeichen. Kaum länger als 24 Stunden benötigten die 133 Kardinäle, um das neue Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zu wählen, um weißen Rauch aufsteigen zu lassen – mit einer gar so raschen Entscheidung hatte kaum ein Vatikan-Kenner gerechnet. Doch für unseren Kardinal Christoph Schönborn, selbst wegen des Alterslimits nicht mehr in diesem Papst-Konklave dabei, war er „Geheimfavorit“. Er kennt ihn – nicht zuletzt, weil Robert Francis Prevost im Vorjahr die Allerheiligenmesse in der Wiener Augustinerkirche gefeiert hatte und danach beim damals noch amtierenden Erzbischof zum Abendessen zu Besuch war. Allein schon die schnelle Wahl von Robert Francis Prevost ist ein starkes Lebenszeichen der Kirche. Die Person des US-Amerikaners mit viel Kirchenerfahrung in Lateinamerika ist erst recht ein Lebenszeichen, ein Ausrufezeichen. Unter anderem dafür, das, was der Lateinamerikaner Jorge Mario Bergoglio als Franziskus begonnen und angestoßen hat, kraftvoll weiterzuführen.