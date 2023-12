Polen: Rechter Politiker löscht Chanukka-Leuchter

In Polen hat ein rechtsradikaler Abgeordneter am Dienstag die Kerzen auf einem Chanukka-Leuchter im Parlamentsgebäude mit einem Feuerlöscher ausgeblasen. Während der Plenarsitzung waren Vertreter der jüdischen Gemeinde auf Einladung des Parlamentspräsidenten in das Gebäude gekommen und hatten den Leuchter entzündet.