LIVE ab 21 Uhr: Das Halbfinale Arsenal – PSG!

PSG kommt als Meister in die englische Hauptstadt und mit den beiden vielleicht besten Dribblern der Gegenwart: Ousmané Dembelé und Khvicha Kvaratskhelia treffen auf einen adaptierten Abwehrverbund, der allerdings schon Reals Offensive gekonnt kaltstellte. Nach dem beeindruckenden Viertelfinal-Triumph über Real Madrid (5:1) kann Arsenal mit breiter Brust auftreten. Nur dem FC Barcelona, der am Mittwoch im zweiten Semifinale Inter Mailand empfängt, werden von den Buchmachern größere Chancen auf den Titel in der Königsklasse attestiert.