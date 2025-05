Edle Tropfen aus NÖ für Filmstars in Cannes

Wenn sich Stars und Sternchen auf der berühmten „Croisette“ an der französischen Riviera die Klinke in die Hand geben, dann steht das bekannteste Filmfestival auf dem Programm. Bei den Filmfestspielen in Cannes ist auch Niederösterreich vertreten, denn die zahlreichen Promis bekommen Wein aus dem weiten Land kredenzt. Und auch heimsche Schmankerln aus den Landwirtschaftsschulen treffen ab 13. Mai auf die feinen Gaumen der Côte d‘Azur.