16.000 Partygäste rockten die Idalp in Ischgl

„One Republic“- bisher teuerstes Konzert in Ischgl

Niemand geringeren als die US-Kult-Pop-Rock-Band „OneRepublic“ entließ lautstark, aber höchst wohltönend die fleißigen Mitarbeiter des bekannten Skigebietes in den wohlverdienten Saisonschluss. Da man in Ischgl seit vielen Jahren mit dem eher nicht alltäglichen Tourismus seine Brötchen verdient, konnte man auch in diesem Jahr 16.000 große, kleine, junge und ältere Fans im Rahmen des Abschlusskonzerts begrüßen.