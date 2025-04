Kärntner-Liga-Klub warf Neuzugang wieder raus

Adrovic schon wieder weg

Dennoch hält man vorerst an Richie Huber fest. „Wir haben ihm zweieinhalb Jahre zugesichert – außer wir kommen in Turbulenzen“, so Kumer. Einen Abschied hat es bei den Spielern gegeben. Deen Adrovic – der im Winter verpflichtet wurde – ist beim Derby am Donnerstag gegen den KAC nicht mehr dabei. „Seine Leistungen waren zu wenig.“