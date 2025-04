Ein Füchslein geht mit Karottenjause in die Schule

Gemeinsam mit Reiny viele Abenteuer erleben

In der Walderlebniswelt am Klopeiner See führte uns Tina Smetanig durch den ganzen Park. Da blühte mein kleines Fuchsherzchen so richtig auf! Der Rundweg im Hochseilgarten dauert über eine Stunde und am Boden kann man auf den Trampolinen und Hüpfburgen so richtig gut umhertollen!