Kaschmir: Ahnungsloser Tourist filmte Anschlag mit

Die Aufnahmen des lächelnden Mannes aus dem indischen Staat Gujarat (siehe unten) verbreiteten sich nach dem Massaker, bei dem insgesamt 26 Touristen starben und welches zu einer gefährlichen Eskalation in der umstrittenen Region Kaschmir führt, in Windeseile. „Ich habe erst 20 Sekunden nach dem Start mitbekommen, was unten passiert“, erinnerte sich Bhatt in einem Gespräch mit dem indischen TV-Sender Bharat Express.