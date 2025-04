Schüsse: Eskalation zwischen Pakistan und Indien

Nun sind die Spannungen erneut gestiegen. Wie berichtet, wurde am Dienstag ein Angriff auf Touristinnen und Touristen im beliebten Urlaubsort Pahalgam verübt. Dabei kamen 26 Menschen aus Indien und ein Mensch aus Nepal ums Leben. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die indische Polizei fahndet nach drei Angreifern der pakistanischen Extremistengruppe Lashkar-e-Taiba (LeT) und setzte ein Kopfgeld in Höhe von zwei Millionen Rupien (mehr als 20.000 Euro) aus.