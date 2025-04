Pulverfass Kaschmir: Am Rande des Krieges

Internationale Beobachter befürchten, dass der Anschlag zu einer neuen Spirale der Gewalt führen könnte. „Dieser Angriff wird die Beziehungen in die dunklen Tage zurückversetzen“, sagte Praveen Donthi von der International Crisis Group. In Pakistan gingen am Donnerstag Hunderte Menschen gegen die indischen Strafmaßnahmen auf die Straße. In Lahore rief ein Demonstrant, Indien dürfe „nicht mit dem Wasser unseres Volkes spielen“ – eine Anspielung auf die von Neu-Delhi angedrohten Eingriffe in das Wasserabkommen.