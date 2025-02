Neue Rolle für Emily Schöpf bei der WM in Saalbach

Daumendrücken für Conny und Miri

Aktuell ist Schöpf intensiv mit ihrer Reha beschäftigt, während der WM-Speedwoche allerdings für ihren Kopfsponsor Rauch vor Ort im Social Media-Einsatz. Das Motto: „Backstage at the Championships: Through a Skier’s Eyes.“ „Ich habe mich sehr für Stephi gefreut“, verrät die Polizeisportlerin. „Jetzt hoffe ich, dass es auch Miri Puchner und Conny Hütter in der Abfahrt aufgeht und sie ganz vorne mitfahren können.“