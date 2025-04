Ukrainer (29) lag tot mit Bauchstich im Keller

Was wie ein Routineeinsatz wegen eines gewöhnlichen Kellerbrandes begann, entpuppte sich in der Nacht auf Dienstag als echter Krimi mit schockierenden Details. Um 23 Uhr schrillten in der Wiener Innenstadt die Alarmglocken: Dichte Rauchschwaden stiegen aus einem Mehrparteienhaus an nobler Adresse in der Spiegelgasse auf – nur einen Steinwurf vom Stephansdom entfernt!