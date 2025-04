Leiche im Keller: Nach Brand ermittelt die Polizei

Nach dem Tod eines Mannes im Zuge eines Brandes in einem Haus nahe dem Stephansplatz in der Wiener Innenstadt ermittelt jetzt die Polizei wegen Mordes! Das Opfer wurde leblos im verrauchten, verwinkelten Keller des Gebäudes gefunden, die Auffindungsumstände waren „bedenklich“, so die Exekutive.