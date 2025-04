Große Hotelfirma rutschte in die Insolvenz

Alpin Family vereint Hotelmarken wie „AvenidA“, „The House Collection“ oder „Alpin Rentals“ mit mehr als 3.000 Betten an zehn Standorten im Salzburger Pinzgau und Pongau, in Tirol und in Oberösterreich. Die Firmenzentrale liegt in Wien. Wie das Unternehmen in einer Stellungnahme mitteilte, seien weitreichende Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen geplant. Der Geschäftsbetrieb laufe während des Verfahrens in allen Betrieben uneingeschränkt weiter. Auch die Gehaltszahlungen an die Mitarbeiter seien gesichert.