Linzer sollen zu Grüngürtel-Schutz befragt werden

Großvorhaben vs. Grüngürtel

Auch wenn der Bau der neuen Digitaluni IT:U am Standort Auhof bei der Johannes Kepler Uni wegen schädlicher Folgen für das Klima in Linz gestoppt wurde, gebe es noch weitere Großvorhaben, die den Grüngürtel anknabbern, betonten Vertreter des Bündnisses am Dienstag in einer Pressekonferenz. Dazu zähle der Weiterbau des Westrings A26 oder aber die vom Land Oberösterreich geplante Ostumfahrung durch die Traun-Auen im Süden von Linz, listete Initiator Lenard Zipko auf.