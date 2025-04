Amal Clooney drohen Sanktionen in den USA

Da sie den Internationalen Strafgerichtshof in der Sache beraten hatte und auch maßgeblich an der Ausarbeitung des internationalen Haftbefehls gegen Israels Premier Benjamin Netanyahu beteiligt war, drohen Amal Clooney nun in den USA Sanktionen. Medienberichten zufolge könnte die Ehefrau von Schauspieler George Clooney mit einem Einreiseverbot belegt und ihr Vermögen eingefroren werden.