Heute startet in Kärnten offiziell die Radsaison

Es hat bereits Tradition, wenn die „Krone“ zu den autofreien Tagen am Wörthersee und am Ossiacher See lädt. Den Anfang macht gleich heute, Sonntag, der 28. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag am Wörthersee. Bereits ab 9 Uhr werden die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt.